Wilma discute ZPE com Miguel Jorge

Elpídio Júnior Wilma deve participar também do ato solene de regulamentação das ZPEs pelo presidente Lula, em março.

A idéia da governadora é implantar a ZPE no entorno do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ainda em construção.Wilma de Faria deverá participar também do ato solene de regulamentação das ZPEs pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva no próximo dia 6 de março, em Montes Claros (MG).O RN é detentor de uma das 19 ZPEs criadas por lei desde 1996, faltando apenas a regulamentação que sai agora.