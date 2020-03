Wilma deve vetar emenda que reduz manipulação de verba

Vlademir Alexandre Mineiro propõe redução na abertura e remanjamento de créditos.

A proposta pode emperrar a administração de Wilma de Faria no último ano em que fica no cargo. Isso porque em maio de 2010 ela deverá se desincompatibilizar do governo para disputar uma vaga no Senado Federal.O veto da governadora deve gerar a primeira crise entre os poderes executivo e legislativo do Rio Grande do Norte. Ainda mais levando-se em consideração o fato de a proposta ter saído de um parlamentar de sua base aliada.Outro ponto que estaria deixando a governadora insatisfeita com o orçamento aprovado seria o remanejamento feito pelos deputados de recursos de projetos essenciais do governo, como a conclusão da ponte de Macau, destruída pelas enchentes de 2008 para outros setores. O veto da governadora será encaminhado para a Assembleia Legislativa, que terá a responsabilidade de votar pela sua derrubada ou não.