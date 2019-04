Dickson Nasser convoca aliados para reforçar apoio à Presidência da Câmara

Vlademir Alexandre Júlio Protásio confirma voto para Dickson Nasser.

Os vereadores que apóiam a reeleição de Dickson Nasser (PSB) à Presidência da Câmara Municipal de Natal se reuniram nesta sexta-feira (26) na Casa a pedido do único candidato ao cargo, até que o G-10 escolha um nome para disputar com o atual presidente da CMN. No encontro, os onze vereadores definiram lançar na próxima terça-feira (30) uma Carta de Princípios.



“Estamos organizando um documento para expor a nossa proposta para a sociedade natalense. Vamos apresentar os nossos propósitos para uma mudança na cidade e na Câmara Municipal de Natal, assinada por vereadores compromissados com o melhor para a capital potiguar”, disse o vereador Júlio Protásio.



O vereador também comentou sobre a possibilidade de até o dia do lançamento da Carta o grupo estar com mais adeptos. “Sei que há conversas tanto de lá (se referindo ao G-10) como de cá com os vereadores eleitos e reeleitos. Todos estão conversando. Mas acredito que até a semana que vem ao invés de onze assinaturas na carta, conseguiremos mais”, enfatizou.



Segundo o vereador Júlio Protásio (PSB), até o dia da eleição (1º de janeiro) todos aqueles que já declararam votar em Nasser devem estar próximos e comprometidos com o atual presidente. “Dickson disse que todos os dias nos encontraremos. Já organizamos uma programação”, reforçou.



Em entrevista ao Nominuto.com, o representante do PSB na Câmara Municipal confirmou seu voto em Dickson Nasser com relação a um possível pedido da deputada estadual Márcia Maia (PSB) para que ele apóie outro candidato à Presidência da Casa. “Conversei com a deputada por telefone e ela me orientou a refletir sobre o melhor para o PSB. Fiz minha escolha”, ressaltou o vereador.



No sábado (27), os onze vereadores devem participar de um jantar na casa do vereador eleito Albert Dickson (PP). No domingo (28), o encontro será na casa da também eleita sargento Regina (PDT). Segunda-feira (29) mais um jantar. Dessa vez, na casa do atual presidente da Câmara, Dickson Nasser.



