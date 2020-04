Wober discorda da atitude de Robinson e Wilma durante sessão

Vlademir Alexandre Para o deputado Wober Júnior, a sessão solene não era local para desentendimentos.

da TV Assembléia, que no “contratempo” durante a Leitura da Mensagem Anual do Executivo, entre o presidente da Casa, Robinson Faria (PMN) e a governadora Wilma de Faria (PSB), erraram os dois.No entendimento do ex-secretário chefe do Gabinete Civil, ainda, o presidente Robinson Faria já estava aguardando o momento para criticar declarações de secretários através da imprensa, estando, inclusive, com o discurso pronto.“Acho que a mensagem anual é uma prestação de contas e o resgate da esperança da população em relação aos projetos do Executivo para o novo ano, e não um local para se cobrar nada, como fez a governadora. Também não aprovo a atitude do deputado Robinson Faria que já tinha um discurso pronto para rebater a governadora, como se o que ela fosse dizer já tivesse sido vazado. Por isso, na minha opinião, erraram os dois”, disse ele.Para o deputado Wober Júnior o diálogo entre os dois poderia ter sido feito em outro momento, ou até na primeira sessão da Casa, realizada na terça-feira (16). “Acho que era um dia de festa, uma sessão solene, e não momento de discussão. Ficou um clima muito ruim na Casa”.Sobre o presidente da Assembleia Legislativa ter dito que a governadora estaria dando recado pela imprensa, o deputado discordou. “Um secretário não fala do Governo como um todo. Nem sempre ele fala pela própria governadora. Muito menos por meio de uma entrevista. Agora se fosse enviado por ela em uma sessão, por exemplo, tudo bem aí sim caberia resposta dos deputados”, ressaltou ele.Wober Júnior também acredita que a relação entre os dois líderes ficou estremecida. “Mesmo assim, ainda é muito cedo para afirmar que esta situação possa interferir nas alianças para as próximas eleições”.