Macau confirma participação no Estadual 2009

Na noite da quarta-feira (17), o presidente do Macau desmentiu a informação de que o Macau estaria de fora do Campeonato Estadual de 2009. Andrew Leite explicou que a apresentação do elenco havia sido marcada para o dia 10 de dezembro, mas por motivos de acertos contratuais com alguns jogadores, não foi possível.Em face do desencontro de datas, Andrew explicou que foram veiculadas algumas notícias afirmando que o clube estaria de fora da competição potiguar. O presidente confirmou que na sexta-feira (19), viaja à Fortaleza para colher algumas assinaturas de atletas que acertaram previamente com o clube.Andrew comentou a falta de recursos para a participação do Campeonato. “Eu assumi a presidência do time com 21 anos e nunca deixe de pagar os compromissos do clube. Essa afirmação foi feita por pessoas que queriam ver o Macau fora da disputa”, garantiu.Ele explicou que a base do time é formada por jogadores de Jardim de Piranhas e adiantou os nomes dos atletas que compõem o grupo.

Jogadores

Goleiros: Dida* e George*;Zagueiro: Joatan* e Zenon;Lateral-direito: Neno (PB) e outro nome não definido;Lateral-esquerdo: sem nomes definidos;volante: Alemão, Henrique, Vicarlo;Meias: Mayle (CE), Luis Carlos (SE);Atacante: Nino Potiguar, William Carioca e Bruno Potiguar;Técnico: Soares*jogadores que renovaram com o clube