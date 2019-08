Para dirigentes de ABC e América, adiamento da estréia não muda planos

David Freire Judas Tadeu não quis polemizar quanto a mudança de data.

O presidente do ABC, Judas Tadeu Gurgel, afirmou que “em um primeiro momento a mudança não seria benéfica ao clube, mas fomos à reunião para ajudar”. Para ele, a alteração na tabela não traria benefício ao ABC que teria um dia a menos para se preparar visando a segunda rodada do Estadual.Ele disse que aceitou a proposta da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) como forma de não haver mais empecilhos durante o campeonato.Já o diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o “Peninha”, declarou que “essa situação é indiferente ao clube, mas importante para aqueles times que ainda buscam regularizar seus jogadores”.Com relação à quantidade de jogadores ainda a serem regularizados, o presidente do ABC informou que “faltam regularizar uns cinco jogadores”. Enquanto isso, “Peninha” declarou que “treze ou catorze jogadores ainda serão inscritos” e tranqüilizou os torcedores: “Nós temos um plantel de 19 atletas regularizados e podemos participar do Estadual normalmente”.A primeira rodada do Campeonato Estadual, antes marcada para o dia 21 (quarta-feira), ficou para o dia seguinte (quinta-feira, 22) e os jogos da rodada foram mantidos.