José Ribamar não aceita convite para administrar o Machadão

José Ribamar Cavalcante, o nome certo para um lugar certo, infelizmente declinou do convite, agradeceu a lembrança do secretário João Ananias, mas não pôde, por contra de problemas de saúde, aceitar o convite para se tornar administrador do Machadão.



Ribamar recebeu o convite do sábado, ficou de pensar, mediu, pesou, mas por falta de condições, no momento, de poder se dedicar 110% ao trabalho (com ele é sempre assim), agradeceu muito o convite, a lembrança, e se colocou à disposição quando estiver completamente livre para o cargo.



O secretário João Ananias entendeu a posição de Ribamar, que afirmou ter ficado impressionado com a boa intenção do novo secretário e tocado também pela compreensão. "Acho que o senhor João Ananias vai fazer uma boa administração, pois desde que assumiu tem demonstrado preocupação com a pasta. Fiquei feliz com a indicação, até porque não tenho ligações políticas, mas no momento, por problemas de saúde, não posso assumir esse trabalho, pois precisaria de dedicação integral", disse Ribamar.



"Espero que, num futuro breve, possa ajudar de alguma forma o esporte do Rio Grande do Norte. Desejo muita sorte ao novo secretário, e que ele possa desenvolver um bom trabalho", encerrou.