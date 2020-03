Wilma rebate Robinson em missa de Ação de Graças

Elpídio Júnior Wilma: sutileza na resposta a Robinson.

“Peço a Deus paciência, sabedoria e, principalmente, capacidade em tolerar e perdoar aqueles que você tem certeza que passam momentos de truculência e desespero, e aí acabam desabafando suas insatisfações”, disse a governadora em um tom não muito satisfeito.O deputado Robinson Faria, que esteva presente a missa e escutou o discurso da governadora, deixou a chefe do Executivo bastante chateada logo após respondê-la sobre as críticas feitas por ela durante a leitura da mensagem.“Deixo um alerta a toda a Assembléia Legislativa. As mudanças na proposta orçamentária encaminhada por nossa administração desconfiguraram o planejamento do Executivo em áreas essenciais e estratégicas. Encaminharemos em regime de urgência-urgentíssima, um projeto de lei com ajustes ao texto final aprovado em dezembro”, ressaltou a governadora.Robinson não gostou e finalizou a sessão solene afirmando que as insatisfações não deveriam estar presentes no discurso da Chefe do Executivo e que não foi enviado nenhum pedido de correção do texto.“O orçamento é uma peça discutida durante vários meses na Casa. A discussão sobre o tema deveria ter sido feita em outro local. Fui obrigado a falar porque a Assembléia sempre foi parceira da governadora, mas isso não quer dizer que não possamos conversar mais a frente”, afirmou Robinson.