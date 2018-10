Ney Júnior lamenta saída de Adão Eridan do grupo de oposição

Delma Lopes Ney Júnior: "Os vereadores são livres para decideram suas posições".

No início da tarde desta terça-feira (18), Adão Eridan declarou apoio ao vereador Dickson Nasser argumentando que se sentiu discriminado dentro do grupo por ter sido denunciado pela Operação Impacto.De acordo com o membro do PR, os parlamentares não pretendiam indicar ninguém que tivesse sido denunciado pelo Ministério Público, o que foi avaliado por Eridan como um pré-julgamento. Contudo, Ney Júnior negou a afirmação por parte dos vereadores do grupo.Segundo o vereador eleito pelo DEM, o grupo definiu que não discutiria nomes no início das reuniões, que vêm ocorrendo desde o início do mês. O que acerto teria sido para indicar um nome “respaldado pela sociedade”, mas não ficou estabelecido que quem tivesse sido denunciado estaria fora dos possíveis candidatos.A saída de Eridan, que teria afirmado que permaneceria no grupo de oposição, foi lamentada por Ney Júnior. “Eu lamento a postura do vereador Adão Eridan, porque ele participou de quase todas as reuniões. Mas é um direito dele e ele é livre para decidir sua posição”, declarou.Sobre a possibilidade de mais “baixas” no grupo, Ney Júnior disse que está tranqüilo e que não acredita que outro vereador possa sair do bloco. “Júlia Arruda fechou ontem (segunda-feira, 17), e estamos contatando outros vereadores para participar das reuniões. Não acredito que mais alguém deixe o nosso grupo”, disse.