“Tem que haver melhora e o plantel sabe disso”, afirma Judas Tadeu Presidente se reuniu com comissão técnico e jogadores nesta quinta-feira (19), mas não falou em dispensas. Para enfrentar o Real, equipe terá três desfalques.

Após a vitória contra o Potyguar de Currais Novos, o ABC se reapresentou nesta quinta-feira (19) e o presidente do alvinegro, Judas Tadeu, teve uma reunião com os jogadores e a comissão técnica. De acordo com o dirigente do ABC, a cada dia é feita uma avaliação diária do trabalho desenvolvido.



Judas Tadeu afirma que “tem que haver melhora e o plantel sabe disso”. Quanto a possíveis dispensas de jogadores depois da saída de Moré para o Ceará, o presidente do ABC preferiu não comentar esse assunto. “Ainda não é momento para isso. Moré saiu porque recebeu uma boa proposta”, disse.



Quanto aos comentários acerca do possível retorno do lateral-esquerdo Rogerinho, o dirigente alvinegro explicou que “o jogador tem vínculo com o Madureira e antes do final do contrato ele não será liberado agora”.



Questionado acerca de uma possibilidade do atleta voltar ao ABC para a disputa da série B, ele frisou que essa chance pode existir. “O contrato dele termina no meio do ano e aí poderemos ver isso”, disse.



Para o jogo do sábado (21) contra o Real Independente, no Frasqueirão, o ABC tem três desfalques certos: Simão foi expulso contra o Potyguar de Currais Novos enquanto Erandir e Gaúcho receberam o terceiro cartão amarelo nessa mesma partida.



A boa notícia é que Rogério foi liberado pelo departamento médico e participa do treinamento desta quinta-feira onde os jogadores que não atuaram contra o Potyguar enfrentam o selecionado do Planalto. Há possibilidade que Rogério seja aproveitado no sábado.