Marta é a melhor jogadora do mundo pela terceira vez consecutiva

AFP Photo / Joe Klamar Premiação da Fifa aconteceu nesta segunda, em Zurique, na Suíça.

Na cerimônia comandada pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, a jogadora ficou emocionada ao receber o seu troféu na presença de Franz Beckenbauer. A alemã Birgit Prinz ficou em segundo, e a brasileira Cristiane, em terceiro.“Estou feliz como se fosse a primeira fez que ganho o prêmio. Quero agradecer a minha família, aos meus amigos e as minhas companheiras da seleção brasileira e do meu clube, porque sem elas eu não conseguiria”.O português Cristiano Ronaldo foi escolhido o melhor do mundo, com o anúncio feito por Pelé. Messi ficou em segundo lugar, Fernando Torres, em terceiro, e Kaká, o melhor do mundo em 2007, em quarto.O presidente da CBF, e também membro do Comitê Executivo da Fifa, Ricardo Teixeira, parabenizou Marta, Kaká e Cristiane pela distinção que receberam entre os melhores do mundo.“Mais uma vez o futebol brasileiro mostra a sua força e o talento dos seus jogadores se faz presente no mundo. Eles estão de parabéns”.

* Fonte: CBFNews.