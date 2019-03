Secretariado: Enilce Barbalho deve assumir a Semov na gestão de Micarla

Na segunda lista de secretários da prefeita eleita de Natal, Micarla de Sousa (PV), a engenheira Enilce Barbalho é um dos nomes considerados como certos para compor a sua administração. Enilce deve assumir a Secretaria Municipal de Obras e Viação, que há 20 anos é conduzida pelo secretário Damião Pita.Em entrevista ao portal

, Enilce Barbalho afirmou que ainda não havia recebido o convite, mas não negou que caso a prefeita a convocasse “era uma hipótese a ser estudada”.Caso a indicação seja confirmada, o que deve acontecer antes do Natal, como prometeu Micarla durante o anúncio da primeira parte da equipe, Enilce assumirá uma pasta que será responsável pela execução de uma das principais promessas de campanha da pevista: a conclusão do saneamento básico da cidade.Além de ser engenheira civil, Enilce Barbalho foi membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico.