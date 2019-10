Obra de Capim Macio será retomada em cinco dias A Semov junto com a Semurb entrarão com um pedido de licença emergencial no Idema, na manhã desta quinta-feira (29).

Uma audiência na tarde desta quarta-feira (28), na 1º Vara da Justiça Federal, com o juiz substituto Carlos Wagner Dias Bezerra e a presença de várias autoridades ambientais além de representantes do bairro de Capim Macio, chegou à conclusão que a obra da lagoa de captação (RD 1), localizada atrás do supermercado Extra, será liberada em cinco dias.



O projeto deverá seguir os moldes definidos entre a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov) e os moradores de Capim Macio, no último dia 14 de janeiro, quando ficou firmado que a lagoa ocupará 40% do terreno e no espaço restante será construído um parque urbano.



Como solução para aumentar a capacidade de recebimento de água, a Secretaria aumentará a profundidade do reservatório e as ruas do entorno da lagoa serão calçadas com blocos de concreto, que permitem maior permeabilidade. Apenas as ruas por onde passam ônibus serão asfaltadas.



A Semov junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) deverão entrar com um pedido de licença emergencial para a obra no Instituto de Defesa do Meio Ambiente (Idema), na manhã desta quinta-feira (29).



Após o pedido, o Idema fará uma análise técnica e liberará o retorno das obras em cinco dias. “ O encontro serviu para ratificar a idéia da prefeita Micarla de Sousa”, lembrou o secretário da Semurb, Calazans Bezerra.



Estiveram presentes na reunião: os procuradores da República, Fábio Venzon e Cibele Benevides. A promotora do Meio Ambiente, Gilka da Mata, e o procurador do município, Bruno Macedo.



Os secretários da Semurb e Semov, respectivamente, Calazans Bezerra e Demétrio Torres. Também foram a audiência o diretor do Idema, Fábio Góes e o presidente do Conselho Comunitário de Capim Macio, Manuel Tenório.