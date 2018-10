Comércio justo muda a realidade na produção de melão de pequenas comunidades

Marília Rocha Franco Ramos coordena o projeto de fruticultura no RN

O projeto de fruticultura inserido no conceito de comércio justo foi iniciado há três anos na comunidade Pau Branco em Mossoró e está mudando a realidade de mais de 40 pessoas que vivem da produção de melão. O projeto é desenvolvido pelo Sebrae em parceria com uma empresa de consultoria, através de capacitação e de orientação técnica de melhoria produtiva.A qualidade do melão produzido pela pelos agricultores do oeste, atende ao padrão estabelecido pelos europeus, garantindo a venda principalmente para a Inglaterra. Os beneficiados são os pequenos produtores que vivem da agricultura familiar e estão organizados em associações.Para o coordenador do projeto de fruticultura, Franco Ramos, a transação através do comércio justo aumenta as condições de venda dos pequenos produtores. “A relação comercial através do comércio justo indica um novo nicho de mercado, e tende a crescer nos próximos anos” afirma.O consultor Naji Harb explica que a comercialização através do comércio justo muda a política de compra, no momento em que o comprador tem uma preocupação social com a comunidade. “O produtor tem a mesma rentabilidade, vendendo para empresas internacionais e a vantagem de ter em sua comunidade obras que melhoram as condições de vida e de produção”, afirma.“O projeto do melão no oeste potiguar será o primeiro projeto do sistema comércio justo com selo do Fairtrade”, garante Naji. O consultor afirma que as boas práticas na agricultura garantem um mercado internacional e pode ser modelo para outras frutas do estado.Além da comercialização, os produtores recebem bonificação em setores de saúde, meio ambiente e educação com melhorias na infra-estrutura como construção de estações de tratamento de água para melhorar a produção de melão, e reforma das escolas para o desenvolvimento da comunidade.O comércio justo (Fair Trade) é um movimento internacional que inclui atividades de conscientização tanto para consumidores quanto aos próprios governos, para promover a o acesso aos mercados produtores menos favorecidos.A marca Fairtrade é um selo independente que aparece nos produtos e é a garantia que os produtores receberão um preço que cubra seus custos de produção e de que estes serão orientados a usar o “prêmio” Fairtrade para melhorarem as condições socioeconômicas, além do respeito ao meio ambiente.