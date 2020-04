Maria Mula Manca anima instituto de idosos

Há dez anos a prévia carnavalesca é promovida pelo Muitos Carnavais com o apoio da Fundação Capitania das Artes - Funcarte. O evento contou ainda com a presença dos monarcas do Carnaval Multiculral 2009.Idealizador do Muitos Carnavais, Dickson Medeiros diz que a festa recebe muitos donativos de empresários e voluntários."Além dos patrocínios essenciais da Funcarte e da Nik Doceira (com os lanches), recebemos doações de cadeiras de rodas, camas, lençóis, agasalho, fraldas e tantas outras coisas para os internos", disse.

Com bengalas, cadeirantes, ou bem dispostos, quem estava na área de lazer se envolveu na alegria.Agenor Gomes, 80, muito animado, diz que sua dança se resume a imitar quem está correndo e andando. Segundo ele, houve três carnavais só este ano no asilo.

"É muito bom. Só falto cair, mas danço me segurando nos aceiros". As outras festas de que o senhor Gomes fala são também promovidos por grupos voluntários."Muitos participam, mas tem os que estão acamados, além daqueles que não gostam", disse a diretora do instituto, Irmã Ana Maria. Segundo ela, a casa de repouso tem 172 pessoas instaladas.

Da janela, Nilda Solon observa os amigos foliões. Explica que "não deu tempo" de ir para o pátio. Isto porque "papai viajou", entre outros contratempos familiares que a impediram de ir à festa.Pequena, Nilda convida uma colega de quarto para dançar. Mas a senhora ao seu lado se nega. "Eu sou muito triste", explica."Morte é o nome de brincadeira, o da sinceridade é Virgínia Cavalcante, com "te", de pobre", se apresenta outra mulher sentando na cadeira de balanço no corredor do instituto.Virgínia não sabe há quanto tempo está ali e só não cai na folia porque não gosta de barulho. "Desde menina" tem problemas no ouvido."Quando tem festa assim eu corro longe e vou me esconder. Não aguento barulho, eu não sou barulhenta!", diz.A festa segue até por volta do meio-dia.