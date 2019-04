Réveillon: hotéis lotados em Pipa

Vlademir Alexandre A atração de Pipa é a rua principal da praia

O diretor do Litoral Sul, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Jailson Jarles informou que Pipa alcançou, desde o início de dezembro, a sua ocupação máxima de leitos. Provavelmente, os 98 estabelecimentos registrados, que representam cinco mil leitos devem estar todos ocupados durante o Réveillon.Apesar de tudo, a expectativa para o mês de janeiro não é a melhor. “Criou-se uma expectativa de que com a alta do dólar, os brasileiros deixariam de viajar para o exterior e teriam Pipa como destino principal, o que não aconteceu”, explicou Jailson Jarles.Somente 50% dos leitos estão reservados para a temporada pós Réveillon. Na visão do diretor, isso não é nenhuma anormalidade, porém os hoteleiros criaram uma expectativa muito grande, mas as vendas não aconteceram. Durante o mês de outubro, vários imóveis foram fechados e colocados à venda.A atração de Pipa é a rua principal da praia. Ela tem uma vida noturna agitada na alta temporada com muitas opções de bares, restaurantes, boates de reggae e forró, rodas de capoeira e um comércio de qualidade internacional.