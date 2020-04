Governadora se reúne com dois ministros na tarde de hoje Wilma de Faria irá tratar de assuntos ligados à pesca e também da Zona de Processamento de Exportações (ZPE).

A agenda da governadora Wilma de Faria hoje (18) em Brasília prevê duas reuniões com ministros do governo Lula. A primeira, marcada para as 16h, será com o titular da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolin.



Ele esteve recentemente no Rio Grande do Norte, acompanhando a visita do presidente Lula à agrovila Canudos, em Ceará-Mirim, na última sexta-feira (13), e na oportunidade destacou os projetos realizados no Estado, garantindo inclusive a construção de um curtume na comunidade, para o beneficiamento do couro das tilápias.



Já às 17h a governadora deve se reunir com o ministro de Desenvolvimento Econômico, Miguel Jorge, para tratar da efetivação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) no entorno do futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante.