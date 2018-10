Presos se rebelam na DP de São José de Mipibu Detentos reclamam da superlotação da delegacia onde 31 homens dividem três celas.

Os presos lotados na delegacia de São José de Mipibu, distante 40 quilômetros de Natal, promoveram uma rebelião no começo da tarde desta terça-feira (18) dentro das celas.



Segundo informações de policiais civis lotados naquela delegacia, o motivo do protesto dos detentos, que tocaram fogo em colchões e quebraram algumas coisas dentro da cela, é a superlotação da delegacia.



Na DP de São José de Mipibu, 31 detentos são divididos em três celas. Os presos de justiça pedem a transferência para presídios.



A rebelião, iniciada às 11h, foi contornada e os policiais civis estão tomando as providências e saber se há condições de transferir alguns dos detentos.