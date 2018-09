De virada, Atlético-PR bate vitória e fica próximo de se livrar de degola O Vitória, que jogou com oito desfalques, segue sem vencer no campeonato.

Ainda ameaçado pela zona de rebaixamento, o Atlético-PR precisava vencer o Vitória de qualquer maneira e acabou passando pelo time baiano por 2 a 1, de virada, neste domingo, na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Brasileiro.



Com resultado apertado o Furacão conseguiu manter-se afastado da zona de rebaixamento e bem próximo de se livrar de vez do perigo da degola. Com 41 pontos, o time da Baixada termina a rodada em 14º lugar, livrando quatro pontos a mais que do Vasco, que tem 37 e está na 17ª posição.



O Vitória, que jogou com oito desfalques, segue sem vencer no campeonato. Foi o sétimo jogo seguido sem vitórias. Com o resultado, permaneceu com 45 pontos, mas ainda na zona de classificação para a Sul-Americana, em 11º lugar.



Na próxima rodada, o Atlético-PR enfrenta o Botafogo, no próximo sábado, às 18h30, no Engenhão. O Vitória volta a jogar em casa, no domingo (23), às 17h, frente ao Santos.





Atlético-PR

Galatto, Antônio Carlos, Chico (Geílson) e Rhodolfo; Zé Antônio, Valencia, Alan Bahia (Gustavo Lazaretti), Ferreira e Netinho; Rafael Moura e Júlio César (Fernando).

Técnico: Geninho



Vitória

Gléguer; Marco Aurélio, Marcelo Batatais, Victor Ramos e Thiago Gomes; Wallace, Renan (Muriqui), Jackson (Adriano) e Leandro Domingues e Daniel (Williams); Robert.

Técnico: Vagner Mancini



Data: 16/11/2008, domingo

Local: Estádio Arena da Baixada, em Curitiba

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Auxiliares: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Flávio Gilberto Kanitz (GO).

Público: 17.921 pagantes

Renda: R$ 269.212,50



Com informações do UOL Esporte