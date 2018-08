Semsur cadastra ambulantes para o Carnatal

Os vendedores ambulantes interessados em participar do Carnatal 2008 devem se dirigir à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) até a sexta-feira (14). O cadastramento exige cópia de carteira de identidade e CPF. O horário de funcionamento da Semsur é das 8h às 17h.Apesar do prazo de cinco dias para o cadastramento, o chefe do setor de Fiscalização, Nilton Siqueira, acredita que até esta terça-feira (11) as 215 vagas estejam todas preenchidas. Ele explica que a Secretaria, além de regulamentar o trabalho, também tem o papel de orientar onde cada vendedor deve ficar.“Do lado que tem casas, eles não podem ficar”, alerta Siqueira. A principal restrição é feita com relação às bancas que possuem fogo. “A gente orienta que por onde passa a multidão, não haja venda de churrasquinho”, ressalta. O espaço destinado aos ambulantes mede 2 x 2m.Josineide de Lima, 31, trabalha no Carnatal há quatro anos e diz que a cada ano vende “o que o dinheiro dá para comprar”. Josineide não faz idéia do quanto ganha por noite, mas segundo ela “dá para o gasto”. “O movimento é grande mas também tem muito ambulante por lá”, diz.A vendedora Maria da Guia, 44, terá em seu carrinho cerveja, refrigerante e água mineral. Há cinco anos costuma chegar às 16h e só sai quando acaba a folia. “O cansaço é grande”, diz, mas sabe que o esforço é sempre recompensado.