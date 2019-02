Hernanes é o craque e Muricy Ramalho, o melhor técnico

CBF News Hernanes desempenhou papel de destaque na conquista do São Paulo

A premiação aos melhores do Campeonato Brasileiro começou ainda no final da manhã de ontem (8), com a chegada dos jogadores campeões do mundo de 1958 que estavam em São Paulo ao Hotel Novo Mundo, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro.Bellini, Zito, Dino Sani, Pepe e Moacir, acompanhados dos familiares, reuniram-se para o almoço e foi formada uma grande roda de conversa. Casos, lembranças da época, muitas brincadeiras em um clima de companheirismo deram o tom do reencontro.Durante a tarde, também acompanhado de parentes, foram chegando os jogadores, técnicos (Vanderlei Luxemburgo, Celso Roth e Muricy Ramalho) e os árbitros indicados para concorrer ao prêmios de melhores nas categorias Ouro, Prata e Bronze.Às 19h, em vários microônibus, todos se dirigiram do hotel para o Vivo Rio, a casa de espetáculos no Parque do Flamengo onde aconteceu o Prêmio Craque Brasileirão 2008.No Vivo Rio, logo depois chegaram o técnico Dunga e o assistente técnico Jorginho e ainda os jogadores campeões do mundo de 1958 que moram no Rio de Janeiro, Zagallo e Orlando, seguidos por Pelé, que conversou com Dunga, com que posou para várias fotos - o presidente de honra da FIFA, João Havelange foi muito cumprimentado por todos.Ao som de "Brasileirinho", foi exibido no telão um clipe com lances e jogadores do Campeonato Brasileiro de 2008. Em seguida, o são-paulino Tony Ramos e o vascaíno Marcos Palmeira deram início oficialmente à apresentação do Prêmio Craque Brasileirão.O presidente Ricardo Teixeira, acompanhado do ministro do Esporte, Orlando Silva, entregou a taça aos clubes campeões da Série C, Atlético Goianiense, da Série B, Corinthians, e da Série A, São Paulo, representados por seus técnicos, capitães e jogadores.O presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, entregou o cheque de R$ 1,5 milhão ao presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, que em seu discurso enalteceu a conquista do seu clube e elogiou o presidente Ricardo Teixeira pela organização de um campeonato brilhante.A música "Chega de Saudade" deu o tom da homenagem que seriaa feita aos campeões do mundo de 1958, marcada pelo lindo texto do jornalista Armando Nogueira. Ainda no ritmo da bossa nova, Emílio Santiago fez o primeiro show da noite.Tony Ramos e Marcos Palmeira deram início então à premiação dos melhores dos jogadores por posição.Vítor (ouro), Rogério Ceni (prata) e Marcos (bronze) foram os melhores goleiros.Leonardo Moura (ouro), Vítor (prata) e Élder Granja (bronze) foram os melhores na lateral-direita.Thiago Silva (ouro), André Dias (prata) e Fábio Luciano (bronze) foram os melhores zagueiros pela direitaMiranda (ouro), Ronaldo Angelim (prata) e Rever (bronze) foram os melhores zagueiros pela esquerda.Juan (ouro), Leandro (prata) e Kleber (bronze) foram os melhores zagueiros pelo lado esquerdo.Hernanes (ouro), Rafael Carioca (prata) e Pierre (bronze), foram os melhores volantes.Ramires (ouro), Guiñazu (prata) e Diguinho (bronze) foram os outros melhores volantes.Diego Souza (ouro), Tcheco (prata) e Ibson (bronze) foram os melhores meias pela direita.Alex (ouro), Vagner (prata) e Lúcio Flávio (bronze) foram os melhores meias pela esquerda.Kleber Pereira (ouro), Guilherme (prata) e Keirrisson (bronze) foram os melhores atacantes.Alex Mineiro (ouro), Nilmar (prata) e Kleber (bronze) foram os outros três melhores atacantes.O campeão do mundo Zagalo entregou o troféu de melhor treinador para Muricy Ramalho (ouro), seguido de Vanderlei Luxemburgo (prata) e Celso Roth (bronze).O diretor da TV Globo, Otávio Florisbal, entregou o Troféu Rei do Gol aos artilheiros da Série A Kleber Pereira, Keirrisson e Washington.Dunga e Jorginho entregaram o troféu de Revelação ao atacante Keirrisson, que foi convocados pelos dois para a Seleção Brasileira Olímpica em 2007.Leonardo Gaciba (ouro), Leandro Vuaden (prata) e Carlos Eugênio Simon (bronze) foram os melhores árbitros.Depois que a platéia tinha se divertido com esquetes de Luiz Salem e Luiz Miranda, os apresentadores do Fantástico, Zeca Camargo e Patrícia Poeta apresentaram os vencedores dos Troféus Bola Cheia (Diguinho) e Bola Murcha (Gustavo), entregues pelo repórter Tadeu Schmidt.Thiago Silva foi o Craque da Galera do Brasileiro Série A 2008.A torcida do Corinthians foi homenageada, e o presidente do clube, Andrés Sanches, recebeu o troféu de Melhor Torcida do ministro do Esporte, Orlando Silva.Pelé, outro grande homenageado da noite, entregou o troféu de melhor jogador a Hernanes, o Craque Brasileirão 2008.Chegara o grande momento da festa. Os campeões do mundo Bellini, Pelé, Orlando, Pepe, Dino, Zito, Moacir e Zagallo receberam do presidente João Havelange as medalhas relativas ao cinqüentenário da conquista de 1958 e a Comenda João Havelange.O apresentador Tony Ramos, que disse que muitos daqueles jogadores foram seus ídolos, estava emocionado com a homenagem. Emoção que se estendeu à platéia do Viva Rio, que em reverência aplaudiu de pé os primeiros campeões do mundo.O show de Jorge Benjor encerrou de maneira apoteótica a grande festa do futebol brasileiroCBF News