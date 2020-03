Secretaria de Agricultura adquire 160 toneladas de sementes Presidente da Fetarn espera rapidez na distribuição das sementes. Compras também incluem 150 mil mudas de cajueiro anão precoce.

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape) publicou no Diário Oficial o extrato dos contratos para a compra de 160 toneladas de sementes e de 150 mil mudas de cajueiro anão precoce. Presidente da Federação dos Trabalhadores Agrícolas do RN (Fetarn), Manoel Cândido quer pressa na distribuição das sementes.



“A semente pode esperar a chuva, mas as chuvas não esperam as sementes e, em algumas regiões do Estado, já vem chovendo desde janeiro”, enfatizou o representante dos agricultores. Ele afirmou não ter analisado ainda as compras feitas pelo governo, mas lembrou que há anos vêm sendo instalados bancos de sementes por todo o Rio Grande do Norte, o que pode ter reduzido a demanda por esse insumo.



À empresa Santana Algodoeira, a secretaria está adquirindo sementes no valor total de R$ 1,6 milhão. Serão 30 toneladas de milho (R$ 135 mil), 30 toneladas de feijão (R$ 324 mil) e ainda 100 toneladas de algodão (R$ 1,15 milhão). Já à Gouveia Produção de Sementes e Mudas, a SAPE irá comprar, por R$ 120 mil, um total de 40 mil mudas de cajueiro anão precoce.



O terceiro contrato de compras é assinado com a Fazenda Cajueiro e prevê o recebimento de 110 mil mudas da mesma espécie de cajueiro, pelo valor de R$ 330 mil. O valor total das compras supera os R$ 2 milhões.