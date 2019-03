CEI da Saúde será prorrogada

Júlio Pinheiro Salatiel de Souza: prudência para finalizar trabalhos da CEI da Saúde.

Expondo todo o histórico do caso, bem como as atas das reuniões e os documentos enviados à CEI da Saúde, Salatiel informou que 45 processos não eram conhecidos durante o início da investigação, mas que agora, mesmo com todo o trabalho dos parlamentares, seis documentos ainda não apareceram.“É improvável que esses documentos justifiquem todos os gastos”, acredita o vereador.Com os indícios colhidos pela investigação, o vereador acredita que é necessário que continua havendo a investigação. Tudo o que foi colhido será enviado ao delegado Carlos Henrique Nogueira, da Polícia Federal, que lidera o trabalho referente ao caso na PF.“Os indícios contextualizam a necessidade de se ir mais a fundo para apurar responsabilidades funcionais, instaurando processos administrativos, até porque, até a presente data, se tem processos desaparecidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde”, disse Salatiel em seu relatório.Ainda no documento, o vereador Salatiel de Souza apresenta uma síntese do relatório da auditoria em que é solicitada a restituição, por parte da Prefeitura, dos R$ 2.089.373,73 referentes aos recursos do SUS.A extensão da prorrogação irá depender do vereador presidente da CEI da Saúde, Renato Dantas (PMDB).