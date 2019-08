Metade das dívidas da prefeitura é jogada no lixo Entenda como a Urbana contraiu a dívida de cerca de R$ 66 milhões, responsável por mais da metade do débito da Prefeitura de Natal.

Quase metade da dívida anunciada pela Prefeitura de Natal, cerca de R$ 126 milhões, tem uma única fonte: a Urbana (Companhia de Serviços Urbanos de Natal). A empresa mista responsável pela limpeza da capital potiguar, da qual a prefeitura é sócia majoritária com 99,98% das ações (quatro pessoas físicas detém os outros 0,02%), tem uma dívida de R$ 66 milhões junto à União, referente à falta de pagamentos de impostos sociais, como o INSS, PIS e Cofins, iniciada na gestão de Garibaldi Alves (PMDB), em 1986.



Mas esse não parece ser o maior problema. A Urbana, criada em 1979 na administração de José Agripino (DEM), sofre hoje com a folha de pagamento inchada, funcionários fantasmas e superfaturamento das empresas terceirizadas. As 520 causas trabalhistas acumuladas em anos de ingerência administrativa fizeram o Tribunal de Justiça do Trabalho confiscar todos os bens da empresa: dos móveis ao computador, do caminhão de lixo à televisão tela plana da sala do presidente, tudo é alugado.



Se tiver sorte, a Urbana continuará pagando cerca de R$ 270 mil - ou 1,5% do que é recolhido na Taxa de Limpeza Pública - por ano à União até 2025, decorrentes do refinanciamento da dívida de R$ 58 milhões, que entrou para o Refis - Programa de Refinanciamento de Dívidas do Governo Federal, em 2000, quando Wilma de Faria (PSB) era prefeita. Acontece que, em 2007, já na administração de Carlos Eduardo (PSB), foi encontrada uma dívida extra de quase R$ 8 milhões e exigido pagamento imediato, o que não aconteceu.



O governo federal foi para a Justiça e retirou Natal do programa em abril de 2008. A prefeitura, claro, recorreu. Caso a pendenga jurídica resolva pelo cancelamento do Refis, Natal não terá mais direito a empréstimos e convênios junto ao governo e deverá pagar as duas dívidas que, juntas, somam cerca de R$ 66 milhões, em 60 meses. "Nesse caso, quem terá problemas será o município como um todo", avalia o presidente.



As dívidas não param por aí: R$ 5 milhões de FGTS estão sendo pagos desde 2001 aos antigos funcionários, o que significa menos R$ 160 mil mensais aos cofres da empresa até 2011.



Como a receita é sempre menor que os gastos, é comum que a Urbana acumule dívidas também com as empresas terceirizadas nos últimos meses do ano - em 2008, o débito acumulado, segundo o atual presidente, Bosco Afonso, foi de R$ 16 milhões. Apesar do desequilíbrio financeiro, a cada quatro anos (com possibilidade de prorrogação por mais um ano) há uma concorrida licitação entre as empresas de lixo. Desde 2004, as zonas Sul e Oeste são limpas pela Marquise, empresa paraibana, a zona Leste pela Líder que é do Ceará, e a zona Norte pela Trópicos.



Terceirizadas ficam com a maior parte do bolo

As empresas terceirizadas prestam serviços como aluguel de caçambas, limpeza e coleta ou só a coleta de lixo, e recebem por tonelada, pesada na entrada do aterro sanitário, e por hora trabalhada.



O lixo de rua, considerado mais caro porque inclui entulho, podas e outros materiais pesados, é muitas vezes apenas varrido e organizado pela Urbana, mas coletado e transportado pelas empresas terceirizadas. "Esse lixo vale ouro porque é pago em tonelada.



Queremos que as empresas terceirizadas fiquem com a coleta doméstica, e que a Urbana se responsabilize pelo lixo de rua", propõe Fernando Lucena, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Asseio, Conservação e Limpeza Urbana de Natal (Sindlimp).



Recentemente, o líder sindical fez uma carta de recomendações à prefeita Micarla de Sousa (PV), em que propõe a redução de 25% nos custos da empresa com diminuição dos cargos comissionados, que hoje são 52, para 12; instalação de sistema de GPS nos tratores para monitoramento do trabalho e porteiro eletrônico para controle da freqüência dos funcionários. Um ponto crucial para o enxugamento das despesas, no entanto, seria a mudança da forma de pagamento de tonelada para hora trabalhada.