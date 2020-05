Robinson Faria retoma visitas ao interior

Gabriela Duarte Robinson Faria visita cidades do interior no carnaval

Junto com o vice-governador Iberê Ferreira (PSB), o deputado João Maia (PR) e o ex-prefeito de Natal (PSB), Carlos Eduardo; Robinson disputa o apoio do grupo governista para disputar o comando do Executivo em 2010. Eles já estão em campanha, principalmente Iberê e o líder do PMN.Durante sua passagem pela cidade de Caicó, quando a cidade sediou o projeto Assembleia Itinerante, Robinson afirmou sua candidatura e pediu o apoio da população daquele município. Neste sábado ele voltará à terra de Santana que é rota de muitos nesta época do ano.Além de Caicó, Robsinon deve comparecer a outros carnavais de destaque no interior do estado como Macau e Areia Branca.