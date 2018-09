Metropolitano das categorias de base entra na reta final As fases finais de todas as categorias são disputadas no sistema de quadrangular decisivo.

Passada a 38ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, a Federação Norte-rio-grandense de Futsal deu o ponta pé inicial a fase decisiva dos campeonatos metropolitanos das categorias de base – sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub18.



A rodada desta sexta-feira, no Machadinho, tem como destaque as equipes da AABB, comandadas pelo técnico Helder Moura. Os jogos começam às 18h na sequência: AABB x Getsemane (sub-11), AABB/CIC x Salesiano (sub-13), AABB/CIC x Instituto Brasil (sub-15). As fases finais de todas as categorias são disputadas no sistema de quadrangular decisivo.



"Paramos os campeonatos das categorias de base durante os Jerns porque a maioria das equipes e dos atletas disputava a competição escolar. Mas, agora, retomamos e esperamos terminar o ano com chave de ouro, já que o nível técnico tem sido muito bom, o que nos garante um futuro para o futsal potiguar", comemorou Clóvis Gomes, presidente da FNFs.



Curso de Arbitragem E a FNFs continua com algumas vagas abertas para o curso de arbitragem. A aula inaugural foi realizada no último fim de semana, mas só a partir deste sábado é que começa para valer, com aulas teóricas e práticas no Colégio Imaculada Conceição – CIC.



A taxa de inscrição custa R$ 150 e é aberto ao público. "O curso só vai valer para o aluno se transformar em árbitro para quem tiver 35 anos. Quem tiver acima de 35 anos de idade pode fazer o curso com complemento curricular", destacou Clóvis Gomes.





