Briga entre torcidas mobiliza polícia na Bernardo Vieira Incidente aconteceu antes da partida entre ABC e América, na tarde deste domingo.

Torcedores de ABC e América brigaram na tarde deste domingo (15), horas antes da partida entre os dois clubes. A confusão foi registrada na avenida Bernardo Vieira, principal via que liga o estádio Machadão às zonas Norte e Oeste da cidade.



“Um ônibus que trazia torcedores da zona Norte parou no sinal de trânsito e torcedores rivais começaram a atirar pedras nele. Os que estavam dentro do veículo revidaram soltando rojões. A confusão durou alguns minutos e só foi controlada com a chegada de policiais”, relatou o major Alarico Azevedo, chefe de operações do Comando de Policiamento da Capital (CPC).



Algumas pessoas foram detidas e levadas para a delegacia de plantão da zona Sul por desordem.



Também antes da partida, os policiais detiveram um ouro torcedor que portava maconha. Como a quantidade era pequena, ele preencheu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e liberado em seguida.



Após o jogo, a PM registrou apenas ocorrências de pequena relevância, segundo contou o major Alarico.