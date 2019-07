Assembléia promulga lei de incentivo à leitura

Vlademir Alexandre AL promulga lei de icentivo à leitura.

Com a promulgação da lei, a Secretaria Estadual de Educação será a responsável, junto às escolas, pela elaboração do Plano Estadual de Leitura Literária nas Escolas (PELLE), que deverá ser revisado anualmente para que seja definido o orçamento para a viabilização do plano.O objetivo é viabilizar o funcionamento de bibliotecas e salas de leitura com a presença de educadores para que todos os alunos tenham a acesso fácil à leitura. Além disso, também é determinado que os acervos dos locais de leitura disponibilizem, sempre que possível, cerca de 10 exemplares de cada livro.Ainda na lei, é determinado que um comitê gestor seja criado e promova a divulgação da leitura nas próprias escolas e junto à sociedade civil organizada.