Artista plástico Diniz Grilo morre em colisão contra viatura do Bope Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, na estrada da Redinha, na zona Norte de Natal. Diniz teve morte instantânea.

A cultura potiguar está de luto. O artista plástico José Diniz Grilo de Melo, de 52 anos, morreu nesta segunda-feira (10) após uma colisão entre o veículo em que estava e uma viatura do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na estrada da Redinha, zona Norte de Natal.



De acordo com testemunhas, Diniz Grilo saiu de casa por volta das 16h para comprar material de construção. O artista plástico teria feito um retorno irregular e bateu de frente com uma camionete S-10 do Bope, capotando em seguida. Diniz Grilo teve morte instantânea e os três policias que estavam na viatura ficaram levemente feridos.



O corpo do artista plástico foi levado para necropsia no Itep e liberado para velório por volta das 23h. Grilo está sendo velado no Centro de Velório do Morada da Paz, em Lagoa Seca.



O sepultamento será nesta terça-feira (11), mas a família ainda não confirmou o local.