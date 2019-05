Dickson Nasser relembra Operação Impacto no discurso de agradecimento

Elpídio Júnior Dickson: "Sofri muito, juntamente com minha esposa".

"Senhor Presidente:Serei breve.Mas as circunstâncias em que Deus, o povo de Natal e meus colegas vereadores ora me colocam exigem de minha parte uma palavra de agradecimento.Acredito, humildemente, que a melhor forma de expressar essa gratidão seja relembrando os caminhos que me trouxeram até aqui, bem como resgatando momentos que para mim foram marcantes enquanto membro desta Casa Legislativa.Sou o vereador mais antigo da Casa, elegi-me pela primeira vez em 1988 e daí por diante foram seis mandatos consecutivos, sempre com votação crescente, razão pela qual agradeço ao povo de Natal, especialmente aos meus eleitores, pessoas trabalhadoras, humildes, simples que carrego no coração e por quem sou carregado; que nunca me abandonaram, porque também jamais os abandonei.Nesta Casa assumi todos os cargos, culminando com o exercício da Presidência na última legislatura, em substituição ao hoje Deputado Federal Rogério Marinho, um amigo a quem aproveito para agradecer a confiança depositada naquele momento.Durante os meus anos de mandato sempre me filiei àqueles que aqui defendem as grandes razões, convencido que sou da grandeza desta Casa do Povo.No exercício da presidência, talvez essa forma de agir tenha me levado a um conflito com grandes interesses.Ou menores?Isso fez com que durante um ano fôssemos foco de uma investigação por parte do Ministério Público. Uma investigação benéfica, posto que realizada, suponho, visando ao interesse público. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que essa investigação fez de mim — e de outros colegas — culpados por antecipação, prejulgados, numa afronta a princípios básicos de um Estado Democrático.Sofri muito, juntamente com minha esposa — a quem dedico também um agradecimento especial —, meus filhos, meus pais, meus irmãos e meus amigos. Apesar de tudo, graças primeiramente a Deus, minha inocência vem sendo reconhecida continuamente: primeiro nas urnas; agora, com esse voto de confiança que os Senhores depositaram na minha pessoa e pelo qual serei eternamente grato; depois, com certeza, na Justiça.Mas a vida é pra frente!Durante o mandato que ora se inicia, juntamente com meus colegas de Mesa Diretora e demais vereadores, colocaremos em prática as ações elencadas em nossa Carta de Princípios. Também não mediremos esforços para nos unir à prefeita eleita, senhora Micarla de Souza, no encaminhamento de projetos e idéias que visem ao bem da população da nossa cidade.Posso dar uma garantia: jamais faltei com a palavra empenhada. Finalizo, reiterando o agradecimento ao povo de Natal, aos meus colegas vereadores — novos e antigos —, à prefeita Micarla de Souza, à minha família, aos meus amigos e, em especial, aos meus eleitores.E aproveito, também, a oportunidade para reafirmar a única certeza que tenho neste momento: Deus existe.Muito obrigado".