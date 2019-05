Missa de Ano Novo terá apresentação do Eruditus

A Missa de Ano Novo será celebrada na UFRN hoje (31), às 20h, na Praça Cívica do Campus.A Missa será concelebrada pelo capelão da universidade, padre José Mário, e o arcebispo metropolitano de Natal, Dom Matias Patrício de Macedo.A Televisão Universitária transmitirá ao vivo a Missa de Ano Novo.Antecedendo a celebração do fim de ano, a partir das 19h30, os fiéis serão brindados com a apresentação do Grupo Eruditus.O repertório inclui canções como

Prece ao Vento

Serenata do Pescador (Praieira)

Ò Sole Mio

Caruso

Aquarela do Brasil

, entre outras.O Grupo Eruditus é um projeto cultural independente, que reúne músicos formados pela Escola de Música da UFRN.Composto por dois tenores (Bruno Santos e César Leonardo), um barítono (José Fernandez), um baixo (Diogo Nascimento), um pianista (Edson Rufino) e um violinista (Leixon Rodrigues), todos sob a regência do diretor musical, maestro Aildemar Paraguai.