Estrutura do futebol feminino é de terceiro mundo Apesar da força da Seleção Brasileira, falta de investimento e preconceito são evidentes na modalidade

Os resultados são bons, mas eles enganam. O futebol feminino brasileiro é a segunda força no cenário mundial. Duas vezes vice-campeão nas Olimpíadas de Atenas (2004) e em Pequim (2008), além do vice na Copa do Mundo em 2007, na China, o Brasil hoje tem uma Seleção forte, mas ainda sofre com a falta de investimentos nos clubes. Mesmo sem terem condições adequadas de treinar diariamente, jogadoras operam um milagre, apresentando um futebol vistoso e bem jogado, digno de primeiro mundo, apesar da estrutura ainda ser de terceiro.



Supervisora de futebol feminino do Campo Grande, time campeão carioca em 2008, Inez Aguiar, diz que a questão também é cultural. Para ela ainda há preconceito no futebol feminino. “Os clubes e as empresas preferem investir no futebol masculino seja no profissional ou na divisão de base, porque o retorno é garantido, e muito mais fácil”, explicou a dirigente.



Inez revelou ainda que jogadoras e comissão técnica não são remuneradas no Campo Grande. Segundo ela, foram gastos apenas R$16 mil numa parceria com uma empresa do segmento da construção civil para custear passagens e outras pequenas despesas durante o Campeonato Carioca. O time da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro tem grande parte de seus títulos conquistados pelo futebol feminino, alguns deles, inclusive em campeonatos disputados em São Paulo.



Campeã carioca e brasileira com o Vasco da Gama, no começo da década 90, a treinadora Helena Pacheco diz que os bons resultados da Seleção Brasileira são fruto de um trabalho feito há, aproximadamente, dez anos. Para a experiente técnica não há um time forte de futebol feminino na América. “A estrutura melhorou muito pouco nos clubes, o que avançou muito foi o espaço na mídia que o futebol feminino ganhou. Nossas conquistas olímpicas são resultados dos valores individuais de nossas jogadoras, de um trabalho feito de dez anos para cá e, principalmente, depois da passagem do René Simões pela Seleção”, analisou.



A técnica, que hoje atua num time de jogadoras americanas no Brasil, também apresentou uma sugestão para a profissionalização do futebol feminino no país que pode auxiliar no desenvolvimento do esporte. Antes, Helena Pacheco criticou a Copa Brasil.



“É humanamente impossível fazer uma competição de futebol feminino no Brasil em nível nacional com 30 equipes em condições normais de competir. O razoável seria um torneio com oito times. Acho que uma boa sugestão seria a criação de uma Liga de Futebol Feminino, como aconteceu com o Basquete masculino. Já estamos estudando essa proposta para os próximos anos,”adiantou.



Mara Gomes, técnica campeã carioca com o Campo Grande em 2008 disse ao site Justicadesportiva que a estrutura inadequada continua sendo a grande vilã para a prática em alto nível da atividade. De acordo com a ex-zagueira do clube Alvinegro, depois dos resultados conquistados pela Seleção Brasileira está comprovado que não há mais espaço para preconceito no esporte.



“Nós praticamente tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para disputar o estadual. E olha que nós fomos campeãs. Se conosco foi dessa forma, com os outros times deve ter acontecido a mesma coisa. Acho que o governo e as empresas poderiam olhar com mais carinho para o futebol feminino. Os resultados estão aí, o que não pode continuar acontecendo é este preconceito, em pleno século XXI”, disparou.



Justiça Desportiva