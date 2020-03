Tempo real - ABC e América Vitória sobre o ABC melhora a situação do América na tabela do campeonato estadual.

FIM DE JOGO



48 minutos - Alexandre toca com Wendis, que faz o corte dentro da área e sobra para Ricardinho. Pela canhota, Lúcio tenta armar jogada, mas perde a bola.



46 minutos - Lateral para o ABC. Simão cobra com Gabriel. Fabiano tenta uma nova jogada e chuta contra a meta de Rodolfo.



45 minutos - ABC desce com Paulinho Macaíba, passa pra Ricardinho. Ele cruza na área e Thiago Gasparino corta pelo alto.



42 minutos - Falta de Gaucho em cima de Cleisson.



40 minutos - UUUHHHHHH!! Ricardinho entra na área e chuta forte. Rodolfo, atento, domina a bola.



38 minutos - Falta para o time americano. Lúcio domina, vai para cima de Ben-Hur. A bla sai pela lateral.



37 minutos - GGGGGGOOOOOLLLLLLLLLL DO ABC!! GABRIEL DIMINUI A VANTAGEM NO CLÁSSICO. O JOGADOR APROVEITOU O CRUZAMENTO E MANDOU PARA O FUNDO DO GOL DE CALCANHAR.



36 minutos - Lúcio toca errado e Gaúcho fica com a posse de bola. o ABC desce com Erandy pelo lado direito.



35 minutos - Fabiano toca com Erandyr, passa para Simão. Boa triangulação alvinegra.



32 minutos - Fabiano faz boa jogada em cima de Lúcio,mas perde a bola. O América recupera a posse de bola.



30 minutos - Wendis cobra, toca curto com Lúcio, mas comete falta em cima de Fabiano.



29 - minutos - Fábio Neves é substituído por Wendis. Pelo ABC, Marcos Paraná deixa o gramado.



28 minutos - Lúcio faz boa jogada em cima de Ben-Hur, entra na área com facilidade e chuta fore. Ranieire espalma.



Outros resultados

Demir diminiu para o Macau no jogo em Currais Novos. Agora, Potyguar, 2 x 1 Macau.



26 minutos - Alexandre, do América, recebe cartão amarelo.



Outros resultados

Potyguar 2 x 0 Macau

Baraúnas 1 x 1 Santa Cruz



23 minutos - Mais três cartões na partida. Simão se estranha com Fábio Neves e o árbitro aplica dois cartões. Na sequência, Cleisson, do América, também recebe cartão.



22 minutos - UUHHHHH!! Lúcio chega na área e bate forte no gol de Raniere. Defesa para o goleiro alvinegro.



21 minutos - UUHHHHH!! Fábio Neves chega perto de marcar mais um para o América. De cabeça, o jogador tentou tirar Raniere do lance, mas o goleiro alvingeri tirou de tapinha.



20 minutos - Falta para o ABC. Tales vai para a cobrança e Rodolfo pega a bola com segurança.



16 minutos - GGGGGOOOOOOOLLLLL DO AMÉRICA!! LÚCIO AMPLIA O PLACAR DA PARTIDA. DEPOIS DO CRUZAMENTO DE FÁBIO NEVES, O JOGADOR SE ANTECIPA E TOCA NO FUNDO DO BARBANTE.



15 minutos - Macaíba tenta nova investida na área e Alison corta.



13 minutos - Dude deixa o campo de maca. Para o lugar, Alison, camisa 14, entra em campo.



12 minutos - Tiro de meta para o ABC. Lúcio tentou ampliar o placar para o alvirrubro.



11 minutos - Tales cruzou na área, Ivan tenta chegar, mas a bola sai pelo alto. Tiro de meta para o América.



Outros resultados

Potyguar 0 x 0 Macau

Baraúnas 1 x 1 Santa Cruz



9 minutos - Thiago Gasparino comete falta em cima de Tales. Gabriel parte para a cobrança e a bola é desviada pela zaga. Jogada de contra-golpe para o América.



8 minutos - Ivan, camisa 17 entra em campo e Moré, deixa o jogo mais cedo.



6 minutos - Marcos Paraná tocou para Paulinho Macaíba que chuta para fora. Apenas tiro de meta para Rodolfo.



5 minutos - Gabriel recebeu a bola pelo meio e chuta tentando surpreender Rodolfo. O arqueiro alvirrubro domina com facilidade.



4 minutos - Novo lateral para o ABC. Simão cobra para Gaúcho. Tales recebe, toca com Paraná, volta com Tales. Gabriel continua a jogada e comete falta em cima de Carlos Alberto.



3 minutos - Lateral para o ABC na ponta direita. Simão recebe a bola e Dude chegou para desarmar. Os dois jogadores se estranharam após a disputa de bola.



1 minuto - Início de jogo. Cleisson enfia para Thiago Gasparino. Carlos Alberto entra na área e vai ao chão. O jogador recebe cartão amarelo.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - Gabriel domina a bola, toca com Simão que solta um forte chute á direita do goleiro Rodolfo.



44 minutos - Depois de receber bom passe de Moré, Paulinho Macaíba explode a bola na trave de Rodolfo eperde a chance de igualar o marcador.



42 minutos - Paraná cobra fechado, Moré desvia e a bola sai pela última linha. Tiro de meta para Rodolfo.



40 minutos - ABC pressiona com Simão, que passa para Paraná. Moré continua a jogada e consegue o escanteio pela esquerda.



38 minutos - Erandyr tocou com Moré pela ponta esquerda. Panda domina, toca com Paraná, volta com Moré e Dude, atento, tira a bola da área.



Outros resultados

Em Mossoró, o Santa Cruz empata a partida no jogo conra o Baraúnas. 1 a 1.



35 minutos - UUUUHHHHHH!! Paulinho Macaíba recebe a bola e chuta com perigo para o gol de Rodolfo. Boa defesa e 1 a 0 para o América.



33 minutos - Thiago Gasparino toca com Adalberto, no meio-campo. Lúcio acaba recebendo a bola, mas ela acaba correndo escapando.



31 minutos - Fábio Neves tocou com Cleisson. Boa tabela entre os dois, mas Cleisson marca falta em cima da Simão.



Outros resulatdos:

Maurício Pantera abre o placar no jogo em Mossoró. Agora, Baraúnas 1 x 0 Santa Cruz.



28 minutos - Carlos Alberto toca com Lúcio,que recebe na canhota, ganhou de Simão, mas o jogador alvinegro acaba recuperando a bola.



27 minutos - Na continuação da jogada, Ben-Hur tira da área, toca com Simão que recebe falta de Marcelinho.



26 minutos - Marcelinho tenta passar por Erandyr e vai ao chão. Falta para o América e Fred vai para a cobrança.



25 minutos - Márcio Panda, toca com Fabiano. Simão recebe a bola, tocou no meio, Gabriel recebe a bola, passa por Marcelinho e na sequência do lance, apenas tiro de meta para o América.



23 minutos - ABC tenta pressionar o América. Fred resiste à investida de Marcos Paraná. No segundo lance, Paraná, novamente, passa por Marcelinho e solta um forte chute para o gol. Tiro de meta para o América.



22 minutos - Falta marcada para o América. Dude cobra, sobra com Carlos Alberto, e na disputa com Paraná, é marcado o lateral para o ABC.



20 minutos - Marcos Paraná limpou a jogada em cima de Dude, tocou com Moré e chega com perigo ao gol de Rodolfo. escanteio para o ABC.



19 minutos - O América sai na frente no primeiro clássico-rei do ano.



18 minutos - GGGGGGGGGOOOOOOOLLLLL DO AMÉRICA!! DEPOIS DE JOGADA DE CARLOS ALBERTO, CLEISSON MANDA PRO FUNDO DO GOL DE RANIEIRE.



Outros resultados:

No jogo entre Baraúnas e Santa Cruz, Pantera perde um pênalti. O jogo continua 0 a 0.



16 minutos - Moré levanta a bola na área e Dude sobe mais que todos, tocando de cabeça para fora da área. Na sequência da jogada, o árbitro marca falta para o alvirrubro.



Outros resultados:

Potyguar 0 x 0 Macau

Baraúnas 0 x 0 Santa Cruz



14 minutos - UUUUHHHHHH!! Em uma jogada atrapalhada na área, Dude desviou a bola de cabeça e bateu na trave. No susto, Rodolfo domina a bola.



13 minutos - Marcos Paraná passou por Carlos Alberto, mas Dude atento, tirou o perigo da área.



12 minutos - Cleisson conduz a bola, toca com Lúcio e Gaúcho desarma a jogada do América. No desvio da bola, lateral para o ABC.



11 minutos - Erandyr recebe o segundo cartão da partida. Carlos Alberto levanta na área tentando abrir o placar no Machadão.



10 minutos - Dude toca com Carlos Alberto buscando nova jogada para o América. O jogo segue 0 a 0.



9 minutos - Carlos Alberto manda com Fábio Neves, tirou de Gaúcho e reinicia a jogada com Thiago Gasparino após desvio da zaga alvinegra.



8 minutos - Primeiro cartão amarelo da partida. Márcio Panda cometeu falta em cima de Carlos Alberto.



7 minutos - Fábio Neves tem um boa oportundade de gol na partida. O jogador chutou direto no gol. tiro de meta para o alvinegro.



6 minutos - Paulinho Macaíba dominou pela esquerda, fez o cruzamento. O goleiro Rodolfo domina a bola,mas o árbitro marca escanteio para o ABC.



5 minutos - Fred toca com Thiago Gasparinom, visando Cleisson. No domínio de bola, o atacante é derrubado por Fabiano.



4 minutos - Jogo de início bastante movimentado em ambos os lados. ABC e América se revezam em boas jogadas.



3 minutos - Carlos Alberto faz boa jogada, toca com Lúcio, tocou para Marcelinho que chuta com perigo à esquerda de Raniere.



2 minutos - Paulinho Macaíba ganhou do zagueiro Fred, lançou para Moré e Gabriel completou o lance chutando para fora. Apenas tiro de meta.



1 minuto - Começa o clássico-rei no Machadão. No primeiro lance, Gabriel, do ABC, comete falta em cima de Cleisson.