Mulheres são presas após assalto a loja de confecções na zona Norte Eles estavam com mais dois homens e foram autuadas em flagrante pelo crime.

Duas mulheres foram presas na terça-feira (16) à noite acusadas de envolvimento no assalto a uma loja de confecções no bairro de Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante. Suerda Karenine dos Santos, 25, e Rosângela de Lima Matias, 23, foram reconhecidas por uma das pessoas que estavam dentro da loja.



Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Norte, as duas mulheres estavam com mais dois homens dentro de um Gol e chegaram à loja às 18h.

Os homens desceram armados e entraram anunciando o assalto. Todas as pessoas dentro da loja foram roubadas com a ajuda das duas mulheres.



Após a fuga do bando, a polícia foi acionada e as características do veículo usado pelos assaltantes foram repassadas aos policiais. “Com essas informações, policiais militares começaram a procurar por aquela região e encontraram um carro com as características informadas. Quando foram verificar a situação do veículo, constava uma queixa de roubo na terça-feira pela manhã no bairro das Quintas”, contou o agente da plantão.



O motorista do carro, identificado como Marcelino de Moura Rolim, 23, foi levado à delegacia de plantão e autuado pelo roubo do carro. Ele não foi reconhecido pelo assalto à loja de confecções.



Em seguida, as vítimas informaram aos policiais um endereço onde poderiam estar as mulheres envolvidas no assalto. Munidos dessa informação, os PMs foram até o local e as encontraram. Elas foram detidas, levadas a delegacia e autuadas pelo assalto. Rosângela e Suerda foram transferidas para a 2ª Delegacia de Parnamirim, onde vão ficar detidas.



O outro homem acusado de envolvimento no assalto ainda não foi identificado e a polícia não tem pistas do seu paradeiro.