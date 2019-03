Coral Petrobras de Natal se apresenta com Conexão Felipe Camarão Sob a regência de Harrison Dantas, o coral será acompanhado pelo pianista Humberto Carvalho Lopes.

Na semana do Natal, o Coral Petrobras promove concerto no bairro de Felipe Camarão (RN) às 18 horas, na próxima segunda-feira (22). O grupo apresentará canções natalinas, clássicos e MPB. Sob a regência de Harrison Dantas, o coral será acompanhado pelo pianista Humberto Carvalho Lopes.



Com 30 anos de formação, o grupo tem participação em importantes eventos regionais e nacionais. É referência como coral de empresa em todos os locais em que se apresenta, pela qualidade das peças executadas e dedicação e competência de seus membros. O seu repertório é formado por músicas clássicas e regionais.



A Conexão Felipe Camarão é um projeto sócio-cultural e educativo, desenvolvido na comunidade de Felipe Camarão - que integra 400 crianças e jovens entre 4 e 24 anos em ações que se fundamentam na cultura local, tendo como referenciais os mestres Manoel Marinheiro, Chico de Daniel, Cícero da Rebeca e mestre Marcos da Capoeira e suas expressões: o Auto do Boi de Reis, a arte do João Redondo, a musicalidade da rabeca e a capoeira. A Conexão Felipe Camarão conta com o patrocínio da Petrobras.



Programação:



Coral Petrobras



- Benção Aaraônica

- Gloria Excelsis Deo

- Domine, Fili Unigenite



Coral Petrobras e Conexão Felipe Camarão



- Noite Feliz

- Berimbau

- Brasil Pandeiro



Conexão Felipe Camarão



- Auto do Boi de Reis de Manoel Marinheiro



Fonte: Petrobras