Curso de Música abre inscrições

Os interessados no curso de linguagem e Estruturação Musical oferecido pelo Centro Municipal de Artes Integradas (Cemai), localizado no Espaço Cultural Francisco das Chagas Bezerra, antiga área de lazer do conjunto Panatis, na Zona Norte, têm até 3 de março para se inscrever, das 8h às 18h. Para tanto, basta levar foto 3x4, comprovante de residência e cópia de identidade.

Mantida pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), a instituição oferece gratuitamente à comunidade 13 cursos de arte. Na parte de música, além do curso de linguagem e estruturação musical, são abertas, todo início de semestre, turmas de flauta doce, violão, guitarra, baixo, cavaquinho, bandolim e teclado.O Cemai oferece ainda aulas de dança e atelier de artes plásticas, com oficinas de desenho, pintura e modelagem. Todos os cursos são conduzidos por profissionais bastante reconhecidos no meio artístico. Ao todo, 16 professores e uma psicomotricista fazem parte do quadro de funcionários da escola.

Além dos cursos, a Capitania das Artes promove periodicamente eventos culturais no espaço, como a Semana de Arte e Cultura do Cemai, que tem o objetivo de integrar alunos, professores e comunidade. Mostras de dança, concertos musicais (Banda Sinfônica e audição dos alunos), apresentações de esquetes teatrais, exposições de artes visuais, cursos de extensão, mostras pedagógicas, oficinas e workshops para educadores e para a comunidade em geral são exemplos de atividades culturais realizadas no local.Embora seja aberta à comunidade, a escola prioriza os alunos matriculados na rede municipal de ensino, como forma de dar a eles a oportunidade de conhecer o mundo das artes. As vagas são oferecidas sempre a cada início de semestre (julho e dezembro), e cada curso tem duração de dois anos. O próximo período de matrículas será entre 13 e 15 de julho. O Cemai funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Centro Municipal de Artes Integradas - Cemai, localizado no Espaço Cultural Francisco das Chagas Bezerra de Araújo (Av. Dr. João Medeiros Filho, s/n, conjunto Panatis).As inscrições serão realizadas até 3 de março, das 8h às 18h.Mais informações: 3232 8226 / 9985 6731 (Daniel Rezende - coordenador administrativo) ou 8847 3643 (Leandro Rocha - coordenador pedagógico)