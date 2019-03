Assassinato de casal em Martins ainda é mistério para a polícia Daiff Kennedy e Sanelle Lauane foram executados a tiros de pistola. Corpos foram encontrados distantes cerca de cinco quilômetros um do outro.

O assassinato do casal Daiff Kennedy Alves Oliveira, 22, e Sanelle Lauane de Lima e Silva, 17, ainda é um mistério para a polícia. Eles foram executados a tiros de pistola na madrugada de domingo (14), em Martins, cidade distante 362 quilômetros de Natal.



O delegado Normando Feitosa, titular da delegacia de Assu e que esteve à frente da Operação Oeste nos últimos dias, informou que “dois nomes já são investigados”. Questionado se seriam da própria cidade, ele apenas disse que “são da região”. Outro ponto pode ajudar nas investigações, segundo o delegado, é o fato do local onde Sanelle foi encontrada ser de difícil acesso. “Só vai ali quem conhece a área”, comentou.



Normando disse que o caso será investigado pela delegacia de Caraúbas, cuja titular é a delegada Sheila Freitas, e terá apoio da Operação Oeste. Ele comentou que “nunca tinha visto uma coisa dessas (se referindo a forma como o casal foi morto)”. “Foi algo de tamanha brutalidade como se quem fez aquilo estivesse tomado por uma raiva muito grande”, disse.



Ele frisou que a arma usada no crime é uma pistola .40, arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Agora, para o delegado, o que intriga neste duplo assassinato é o motivo dos corpos estarem em locais distantes um do outro. “Era uma distância de cinco a seis quilômetros dele para o dela”, informou.



O delegado acredita que a chave para que esta investigação progrida mais rapidamente está na descoberta da motivação para o crime.



Entenda o caso

Daiff Kennedy e Sanelle Lauane estavam em uma festa na cidade de Martins. Por volta da 1h30 do domingo (14), ele pediu a moto de uma pessoa emprestada para deixar Sanelle em casa.



Com a demora dele em retornar, os amigos foram procurá-lo e encontraram Daiff morto por trás de uma igreja bem próximo a sua casa com duas tiros na cabeça. Após a morte dele, Sanelle desapareceu, mas seu corpo foi encontrado quase dois dias depois em um local de difícil acesso e distante do centro de Martins. Ela também foi morta com dois tiros: um na nuca e outro na testa.