Não existe fidelidade ao partido, mas aos donos do partido, acredita Agnelo Alves

Gabriela Duarte Agnelo: "Não vim a passeio, nasci para trabalhar".

, da 96 FM, desta quarta-feira (17). “Não existe fidelidade ao partido, mas aos donos dos partidos”, disse, lembrando que leva “tchau” quem for do PSB e não obedecer à governadora Wilma de Faria ou quem for do DEM e não obedecer ao senador José Agripino.Sobre a disputa de 2010, o jornalista elencou os candidatos entre os quais a futura prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), deve optar: o deputado estadual Robinson Faria (PMN), a senadora Rosalba Ciarlini (DEM) ou deputado federal João Maia. Ainda segundo Agnelo, os dois nomes indicados por Wilma de Faria seriam o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e o prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PSB).Sobre Carlos Eduardo, seu filho, Agnelo Alves defendeu que o fato de ele não ter feito Fátima Bezerra (PT) sucessora não significa que cairá em ostracismo. “O povo não esquece (a boa administração). O político é quem esquece o outro político”, disse, definindo como “mixórdia” o troca-troca de posição entre os partidos a cada eleição.Com relação aos candidatos ao Senado, Agnelo Alves previu que a disputa será “esquisitíssima”, já que cada candidato "lutará em causa própria". “Se Garibaldi pedir votos para José Agripino, é arriscado ter menos votos que ele. Se Wilma pedir votos a Garibaldi, também corre o risco de ser menos votada, e assim por diante”.

Balanço

Agnelo Alves fez ainda um balanço dos oito anos em que foi prefeito, dizendo que seu maior legado foi "resgatar o amor próprio" dos parnamirenses. Para o jornalista, há algo "místico" no fato de ter assumido um mandato no dia que inaugurou, a um só tempo, um ano, um século e um milênio (1o. de janeiro de 2000) e deixá-lo na época dos 50 anos de emancipação da cidade.Ele chamou os ouvintes da rádio para participar do espetáculo "A Cidade Iluminada", que estréia hoje (17), às 20h, ao lado do parque Aluízio Alves. Em sua terceira edição e com direção de Lindemberg Farias, o espetáculo marca ao mesmo tempo o meio século de emancipação e a despedida de Agnelo da vida pública."A partir de 1º de janeiro serei jornalista em tempo integral", adiantou Agnelo, que ainda está decidindo entre as redações dos jornais impressos, um canal de televisão, alguma das 18 emissoras que seu grupo mantém no Estado ou tudo junto. "Não vim a passeio, nasci para trabalhar".Confira a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (17).