Provas da UERN serão neste domingo e na segunda-feira Cerca de 23 mil candidatos concorrem a 2.200 vagas para 34 cursos.

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN realiza neste domingo (15) e na segunda-feira (16) o Processo Seletivo Vocacionado (PSV2009), com quase 23 mil candidatos inscritos, sendo mais de 5 mil em Natal e de 8 mil em Mossoró.



Estão sendo oferecidas 2.200 vagas para 34 cursos nos Campi de Natal, Mossoró, Assu, Pau dos Ferros, Patu, Caicó, Apodi, Caraúbas, Macau, Alexandria, João Câmara, Nova Cruz e Santa Cruz.



No domingo serão aplicadas as provas específicas por área (Geografia, História e Matemática, Biologia, Física e Química). No dia seguinte, os candidatos farão provas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação e Língua Estrangeira. Os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 7h45. As provas serão aplicadas entre 8h e 12h.



Em Natal, serão oito locais de provas: Campus da UERN (Av. Ayrton Senna, Neópolis), Escola Floriano Cavalcanti (Prox. ao Shopping Via Direta, Neópolis), Escola Anísio Teixeira (Em frente à Praça Cívica, Petrópolis), Escola Atheneu (Petrópolis), Escola Edgar Barbosa (Av. Miguel Castro, por traz do Instituto Kenedy), Instituto Kennedy (Rua Jaguarari), Escola Franciso Ivo (Av. 9, Dix-sept Rosado) e Escola Walfredo Gurgel (Candelária).



Os candidatos deverão levar o cartão de identificação documento oficial, lápis e caneta. A divulgação do resultado pela COMPERVE/UERN será feita até o dia 20 de março de 2009. Maiores informações pelo telefone: 84 3315-2153.