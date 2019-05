Ginásio de esportes da UFRN registra fraca movimentação

Pouca gente foi até o ginásio da UFRN conferir resultado do Vestibular.

“Acho que o fraco movimento aqui é porque as pessoas estão preferindo acompanhar o resultado nos cursinhos isolados. Sem contar com a rapidez dos meios de comunicação na divulgação”, disse Bruno Siqueira Medina, de 28 anos, aprovado no curso de Publicidade e Propaganda.Bruno Medina já havia tentado por cinco vezes o vestibular para o curso de Medicina. Ele comentou que após o nascimento de sua filha, a aprovação no vestibular estava sendo a melhor sensação de sua vida.Thiago Pinheiro, de 18 anos, também foi conferir o resultado no ginásio. Aprovado no primeiro vestibular para o curso de Engenharia de Produção, ele contou que “estudou em casa e fez cursos isolados de Português e Química”.A aprovação, segundo ele, já era esperada. “Na primeira fase do vestibular, eu estava em primeiro lugar no meu curso. Agora, é só alegria. Vou comemorar com amigos e familiares em um churrasco”.Entretanto, algumas pessoas saíram do ginásio com sentimento de tristeza estampado no rosto. É o caso da dona-de-casa Mônica Maria da Silva. Ela foi até o ginásio para verificar a aprovação do filho, Arthur Gonçalves, no curso de Engenharia da Computação.Mas ao observar a lista percebeu que o filho não havia passado. “De fato não estávamos esperando a aprovação dele. Mas ainda tinha uma esperança. Vim para conferir”, contou, dizendo que Arthur estava trabalhando.Thiago Araújo Fabrício, de 21 anos, também ficou decepcionado. “Infelizmente não foi dessa vez. Não me preparei o suficiente para o vestibular”, confessou. Thiago Araújo tentou vestibular para o curso de Matemática.