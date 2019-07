RN firma parceria com governo japonês para incentivar geração de biocombustíveis

Divulgação Programa vai incentivar produção de sementes de mamona.

Orçado em 3,1 milhões de dólares (mais de R$ 7 milhões), o projeto vai permitir que agricultores familiares da região Oeste possam produzir sementes de girassol, mamona e outras oleaginosas com apoio do governo e garantia de compra pela Petrobras.A parceria vai permitir a estruturação da cadeia produtiva de oleaginosas para produção de biocombustível e servir como alternativa de renda para os agricultores familiares que vivem na região Oeste.O período de implementação do projeto será de quatro anos, de 2009 a 2013, e faz parte do conjunto de ações do Programa Estadual de Agroenergia. O programa de cultivo de oleaginosas para a produção de biodiesel tem como meta para 2009/2010 a produção de 60 mil toneladas de grãos em seis pólos localizados no Agreste, Mato Grande, Vale do Açu, Vale do Apodi, Alto Oeste e região de Mossoró, compreendendo uma área potencial de 50 mil hectares e um investimento de R$ 10 milhões.Segundo o secretário estadual de Agricultura, Francisco das Chagas Azevedo, a parceria entre o Governo do Rio Grande do Norte e a Jica vai permitir a implantação de quatro unidades de beneficiamento de sementes de oleaginosas.Elas serão instaladas nos municípios de Lucrécia (que atenderá os agricultores familiares de Francisco Gomes, Almino Afonso, Umarizal, Patu, Messias Targino, Olho D’água dos Borges, Martins, Serrinha dos Pintos e Rafael Godeiro), Alexandria (atendendo a produção de Tenente Ananias, Marcelino Vieira, José da Penha e João Dias), Pau dos Ferros (beneficiando São Francisco do Oeste, Rafael Fernandes, São Miguel, Encanto e Francisco Dantas) e Apodi (que servirá de pólo para a produção de Severiano Melo, Felipe Guerra e Caraúbas)."Vamos oferecer assistência técnica, através da Emater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), e toda a tecnologia da Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN) para auxiliar os agricultores durante todo o processo produtivo, organizando o fluxo desde o cultivo de oleaginosas até o esmagamento para extração do óleo e a sua comercialização", explica o secretário de Agricultura.Nesta quinta-feira (15) ele e o secretário estadual de Energia e Assuntos Internacionais, Jean-Paul Prates, se reuniram com diretores da Jica para acertarem os últimos detalhes do acordo de cooperação que será assinado pela governadora nesta sexta-feira (16).A demanda por biocombustíveis vem aumentando pela alta dos preços de combustíveis de origem mineral e em função da recente tendência do aumento da preocupação com o meio-ambiente."Com o Programa de Agroenergia implantado pelo Governo do Estado já estamos com quase cinco mil hectares de girassol plantados, o que coloca o Rio Grande do Norte em primeiro lugar no cultivo nacional desse tipo de oleaginosa, mas nosso potencial é muito maior e vamos aproveitá-lo", destaca o secretário estadual de Energia e Assuntos Internacionais, Jean-Paul Prates.

* Assecom