Polícia Civil escolhe Conselho e caminha para eleger novo delegado geral Nove delegados de classe especial foram eleitos para o Conselho de Polícia e agora, um será escolhido pela governadora para comandar a Degepol.

A Polícia Civil deu o primeiro passo para a escolha do novo delegado geral da instituição. Nesta quinta-feira (18), os delegados, agentes e escrivães escolheram os diretores do Conselho Superior de Polícia (Consepol). A eleição é importante porque o próximo nome a comandar a Delegacia Geral será um dos nove delegados de classe especial mais votados nesta quinta.



Pela ordem de quantidade de votos, os nove eleitos para o Consepol são: Albérico José Norberto da Silva; Chrystian Cirino de Medeiros; Plácido Medeiros de Souza; Ana Cláudia Saraiva Gomes; Sérgio Fernando Leocádio Teixeira; Magnus Augusto Praxedes Barreto; Maria do Carmo Alves Macedo; Maurílio Pinto de Medeiros; e Elias Nobre de Almeida Neto.



Esses nove nomes serão encaminhados à governadora Wilma de Faria que deverá indicar o novo delegado geral no próximo mês. Apesar de ter sido apenas o nono mais votado, o nome do delegado Elias Nobre é o que corre nos bastidores da Polícia Civil como sendo o escolhido para o cargo.



Com 25 anos de polícia, Elias atualmente exerce o cargo de Corregedor Auxiliar da Polícia Civil. No entanto, ele já esteve no comando da Delegacia Geral por três oportunidades.



Os outros cinco membros eleitos para o Conselho Superior de Polícia são delegados de 3º Classe. Os mais votados foram: Renato Batista da Costa; Henrique Maia Medeiros Cavalcanti; Virgínia Karla Gomes; Laerte Jardim Brasil; e Ronaldo Gomes de Moraes.