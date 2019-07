Prefeitos vão à Femurn eleger Benes Leocádio presidente

Luana Ferreira Benes Leocádio confere lista de prefeitos que já assinaram presença na sede da Femurn.

Depois de uma discreta disputa eleitoral, a chapa única foi arranjada com a participação das sete regiões do estado, representadas pelas Associações Regionais. O vice-presidente é Jaime Calado (PR), prefeito de São Gonçalo do Amarante. Salomão Gurgel (PT), prefeito de Janduís, que chegou a se lançar candidato, ficou com o cargo de secretário.O ex-presidente Robenilson Ferreira, que assumiu em junho de 2008 para substituir Zé Lins, considerou que a chapa de consenso “coroou” sua gestão. “Precisamos agora acompanhar as reformas política e tributária e exercermos nossa influência através dos deputados e senadores correligionários”, disse.Para Benes Leocádio, o maior desafio será levar a modernização às prefeituras do interior. “Muitas vezes o governo federal determina algumas resoluções, mas as gestões não têm recursos humanos ou financeiros para assumi-las”, colocou, acrescentando que promoverá cursos de capacitação para solucionar o problema.Ele minimizou a participação do deputado estadual Robinson Faria (PMN), cuja influência foi considerada decisiva para o resultado das eleições, na sua gestão. “Ele será ouvido como todos os políticos, mas em primeiro lugar estão os prefeitos.”A Federação reúne 137 municípios. Para se associar, o prefeito deve pagar mensalmente um percentual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que varia de acordo com 0,4 a 6%, ou R$ 200 a R$ 700, aproximadamente, de acordo com o número de habitantes. A receita mensal da Femurn é de cerca de R$ 30 mil.Muitos municípios, entretanto, estão inadimplentes. Em Natal, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que pagava, quando o seu pai e ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido), era presidente, R$ 7 mil, deixou de contribuir depois que a Femurn decidiu por Zé Lins, e não Carlos Eduardo, para presidente em 2006.A prefeita Micarla de Sousa foi convidada pela antiga gestão para candidatar-se a presidente. Ela negou o convite, mas acenou com o pagamento das dívidas acumuladas pela prefeitura.