Estatuto reformulado da Femurn é publicado no Diário Oficial do Estado Artigo determina que no primeiro ano do mandato dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, a Assembléia Geral será realizada sempre na primeira quinzena do mês de janeiro.

O estatuto reformulado da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (Femurn) foi publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial do Estado (DOE).



Um artigo do documento determina que no primeiro ano do mandato dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, a Assembléia Geral será realizada sempre na primeira quinzena do mês de janeiro. Com isso, a eleição para presidência da entidade, que estava marcada para esta quarta-feira (31), foi remarcada para o dia 15 de janeiro.



O estatuto diz que a Femurn, fundada em 25 de janeiro de 2001, “é pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, de caráter representativo e assistencial, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo sede e foro em Natal”.



O artigo 3º cita que a “Femurn tem por objetivo principal a valorização e o fortalecimento do municipalismo e a consolidação das representações regionais”.



São filiados natos da Femurn e que formam a sua Assembléia Geral, todos os municípios do Estado, representados pelos seus prefeitos dos municípios associados e adimplentes. “Os ex-prefeitos também serão considerados associados, no entanto, não terão direito a voto, podendo ocupar cargos da diretoria”.



No artigo 17, que trata da Assembléia Geral, o estatuto diz que a reunião será realizada uma vez por ano, na segunda quinzena de janeiro, “para apreciação da prestação de contas da diretoria e parecer do Conselho Fiscal oferecido nos balanços financeiro e patrimonial e o relatório de gestão, além da fixação da contribuição de cada município à Femurn”. Mas o parágrafo primeiro lembra que “no primeiro ano do mandato dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, a Assembléia Geral reunir-se-á na primeira quinzena do mês de janeiro, para eleição da diretoria e do Conselho Fiscal”.



O estatuto, em seu artigo 33, diz que “poderão participar das eleições, os representantes dos municípios adimplentes, desde que as respectivas chapas tenham sido registradas em ata no prazo único de dias antes do pleito”. A diretoria será eleita para um mandato de dois anos, permitindo-se a reeleição para os mesmos cargos por mais um único biênio. Todos os mandatos serão exercidos de forma gratuita.