Polícia registra dois homicídios na zona Oeste

Dois homens foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo informações de um agente da delegacia de plantão da zona Sul, as vítimas foram homens e os dois crimes aconteceram na zona Oeste de Natal: um no Planalto e outro no Bom Pastor.



O pescador Francinildo Cordeiro dos Santos, 18, foi morto com quatro tiros na rua Henrique Dias, no Bom Pastor, por trás da escola Jean Mermoz. Os tiros acertaram cabeça, braço e pernas. O suspeito do crime estava em um carro ainda não identificado. A vítima morava em Felipe Camarão



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima do Planalto é Antônio Carlos Salvino, 33. O corpo dele foi encontrado na rua são Bráulio com perfurações de arma branca não se sabe se faca ou foice.



Moradores da região informaram aos policiais que a vítima foi vista pela última vez por volta da 0h30 em companhia de outro homem e que os dois estariam bebendo. A polícia ainda não tem pistas de quem cometeu o crime e a motivação.



*Matéria atualizada às 9h05 para acréscimo de informações