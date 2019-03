Mais um contratado chega ao América

Artur Dantas Onildo: "Jogo pra frente. Não tem brincadeira na área".

O jogador fez carreira no Náutico e só começou a atuar profissionalmente no ano passado. Ele não tem passagem pelo pelo futebol potiguar, mas já enfrentou o América pela Série A de 2007. Na ocasião, o Náutico venceu o alvirrubro pelo placar de 5 a 1.Onildo é mais uma indicação do técnico Marcelo Vilar, que trabalhou com o zagueiro no Treze, da Paraíba. “O técnico ligou pra mim agora nas férias em chamando para treinar em Natal. Ele explicou que o trabalho ia ser praticamente com a mesma comissão técnica e eu aceitei.Na chegada ao clube, o jogador promete atuar forte. Onildo avisou que além de ter tempo de bola, joga pra frente. “Meu jogo não tem brincadeira. É mandar chute pra frente”, avisou.

Ficha Técnica

Nome: Onildo Mouzinho Machado FilhoApelido: OnildoData de Nascimento: 22/05/1987 (21 anos)Naturalidade: Monção - MAPosição: ZagueiroPeso: 75 kgAltura: 1,82 mClubes: Santa Inês-MA (2003-2004), Sampaio Corrêa-MA (2004-2005), Tocantinópolis-TO (2006), Náutico-PE (2006-2008) e Treze Futebol Clube-PB.