ABC vence mais uma na Copinha e tem chances de passar para segunda fase

Jogando na tarde de ontem (10), pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o ABC venceu a equipe do União Barbarense/SP por 3 a 2. A partida foi disputada no Centro Esportivo Nelson Calcian, em Hortolândia (SP).Na primeira etapa de jogo, Paulinho e Jakson abriram vantagem para o Mais Querido, enquanto Diego Baiano descontou para o time paulista. No ínico do segundo tempo, Jonatan empatou para a Barbarense. Paulinho marcou mais um e deu a vitória ao ABC.Destaque da partida com dois gols assinalados, Paulinho falou à imprensa após o apito final. "Foi um jogo muito dificil. Tivemos o jogo na mão no ínicio, mas o adversário dificultou. Graças a Deus saimos com a vitória."O ABC chegou aos seis pontos e terminou em segundo na chave, atrás do Flamengo, que se ficou em primeiro, com sete pontos. O alvinegro espera pela definição dos classificados à segunda fase da competição, que classifica os dez melhores segundos colocados pelo ídice técnico.O Mais Querido atuou com: Welligton, Paulinho, Luã, Eduardo, André, Iury, Sorato, Coimbra, Wlademir, Jakson (Bruno) e Johnson (Afonso).

Fonte: ABC