Operação Verão fiscaliza o trânsito nas praias Efetivo visa coibir veranistas que trafegam pela praia com veículos e fiscalizar veículos aquáticos em área de banhistas.

A Polícia Militar destacou efetivo para as praias dos litorais Norte e Sul com o objetivo de conscientizar os veranistas a não utilizarem veículos na orla marítima.



O que agrava a situação é que, muitas vezes, os motoristas ingerem bebida alcoólica e colocam em som em alto volume.



Outro problema que aflige os veranistas são os quadriciclos, que também não tem permissão para trafegar em vias públicas. De acordo com a PM, foram enviadas seis motos para as praias para inspecionar e mais oito motos para o patrulhamento, além de duas viaturas nos litorais.



De acordo com informações do tenente-coronel Martins, “o trabalho neste fim de semana será para conscientizar a população, pois a partir desta terça-feira (13) nós estaremos confiscando os veículos e aplicando as multas cabíveis”.



Os banhistas também sofrem com o desrespeito dos veículos aquáticos, que passam a trafegar perto das pessoas, podendo causar acidentes. A Capitania dos Portos está realizado uma fiscalização em Pitangui, Barra de Maracajaú e Pirangi, praias com maior presença desses veículos.



Segundo o capitão-tenente Inácio, responsável pela divisão de segurança do tráfego aquaviário, as embarcações serão supervisionadas e os condutores que estiverem com a documentação irregualr e sem habilitação terão a embarcação apreendida e serão multados.



As multas variam de R$ 40 a R$ 3.200.



As denúncias podem ser feitas à Capitania dos Portos pelo telefone 3201-9630.