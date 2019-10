Preço do GNV reduzirá 3% a partir de fevereiro A Potigás confirmou o reajuste em decorrência do ajuste feito pela Petrobras.

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) confirma que o preço do Gás Natural Veicular (GNV) estará mais barato em fevereiro. A empresa comunicou aos clientes que o preço do combustível sofre redução de 3,00% no próximo mês, em decorrência de ajuste no preço do gás natural feito pela Petrobrás.



Para o Diretor Administrativo da Potigás, Joaquim Tomaz, a medida irá beneficiar os segmentos automotivo, industrial, residencial e comercial do Rio Grande do Norte, que pagarão mais barato pelo combustível que rende mais, é limpo, seguro e ecologicamente correto.



Entidades de representação nacional, como a Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás (Abegás) e a Associação Brasileira das Agências Reguladoras se reuniram e entregaram em dezembro um documento ao Ministério das Minas e Energia. O pedido era por uma ação do órgão, junto a Petrobras, para que pudesse ser reformulado o cálculo, para que as oscilações no preço fossem suspensas, estabelecendo que o preço tarifado a partir de fevereiro seja mantido no restante do ano.



Em maio próximo, a Petrobras fará novo ajuste no preço do gás natural, ajuste esse que leva em conta a variação do petróleo no mercado internacional, IGPM (FGV) e taxa de câmbio (dólar), existindo a expectativa de uma nova redução, a depender, principalmente, da cotação do petróleo no mercado externo.



*Fonte: Potigás