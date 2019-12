Fabiano Silva deixa o ABC

Júlio Pinheiro Fabiano Silva está de volta à Paraíba.

Titular do ABC na pré-temporada e nas primeiras partidas do campeonato, Fabiano Silva perdeu espaço com a chegada de Erandir, Rogério e do próprio Simão, que sequer fez sua estréia com a camisa do ABC. Além disso, o alvinegro ainda busca a contratação do volante Alexandre Oliveira – que já teria as bases salariais acertadas com o Mais Querido –, e conta com Élton, Danilo Lopes e Sorato, outros especialistas na posição, e o zagueiro Fabiano, também utilizado como volante.Fabiano Silva, que já havia defendido o ABC em 2005, foi um dos destaques do Campinense na disputa do campeonato brasileiro da Série C, que culminou no acesso da equipe do interior paraibano para a série B. Além dele, outro jogador oriundo do Campinense que veio para o ABC nesta temporada também deixou a equipe: o meia Washington, que vou para Campina Grande.Dos três jogadores que vieram para o ABC depois de acordo junto ao Campinense, apenas o atacante Paulinho Macaíba continua no elenco alvinegro.